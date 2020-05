CFE se niega a bajar las tarifas de energía eléctrica ante contingencia por Covid-19.

Ciudad de México.- Desde marzo los Diputados Federales han insistido y solicitado que se bajen las tarifas de luz o que simplemente no se cobre este servicio en los hogares, pero no hasta el momento no han tenido una respuesta positiva expresó la diputada federal del PAN Patricia Terrazas ante el inminente alto consumo de energía eléctrica en estos tiempos de emergencia sanitaria.

La diputada federal dojo que tanto de manera individual como a través del grupo parlamentario y de otras fracciones, han solicitado un ajuste a las tarifas eléctricas a favor de las familias que hoy permanecen en casa, pero dijo “no hay sensibilidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no nos dan respuestas, nos dan evasivas y no es la intención de las autoridades federales ayudar a la economía de las familias, no es su prioridad”.

Consideró que a pesar de que no hay empatía ni por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni de la CFE, los diputados federales tienen como obligación insistir en este tema hasta lograrlo aunque aseguró, no ha sido fácil hasta el momento.

Ante la pandemia que se vive en el país por el Covid- 19, donde se pide quedarse en casa y ser conscientes de que pueden ser portadores de un virus y hacer todo lo que sea posible para no extender la pandemia así como esperar los tiempos para poder salir una vez que los médicos o especialistas tengan la vacuna para poder hacerlo.

Finalmente dijo que los diputados federales seguirán trabajando las 24 horas los siete días de la semana con temas en beneficio de los habitantes.

Si bien la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha rechazado la propuesta de los diputados en cuanto a bajar los costos de consumo de energía en los hogares, ha garantizado mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que no aumentarán los costos.