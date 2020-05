"Gallito" Estrada busca la revancha contra el "Chocolatito" González.

Puerto Peñasco, Sonora.- El boxeador mexicano Juan Francisco Estrada tiene en la mente al nicaragüense Román “Chocolatito” González y preferiría enfrentarlo a él antes que conceder revancha a Carlos Cuadras.

El sábado anterior el “Chocolatito” dijo que estaría dispuesto a medirse con Estrada en cuanto se supere la situación del COVID-19, a lo que el sonorense respondió de manera satisfactoria.

Esa posible pelea obligaría a Carlos Cuadras a esperar una nueva oportunidad, pues aunque se menciona de manera insistente que él es el siguiente rival en la lista del “Gallo”, el de Puerto Peñasco, Sonora, prefiere al nicaragüense.

“Es lo que siempre he querido, unificar títulos, es lo primero que quiero, ya peleé con Cuadras y ya le gané, por mí mejor si se da con el ‘Chocolatito’, dijo en conferencia en los “Martes de café” del CMB, virtual este día.

El campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) añadió que a más de siete años de su descalabro con Román tiene deseos de revancha, además de que ahora sería una pelea unificatoria con el monarca de la AMB, “mejor para mí y mejor bolsa”.

Mientras se ponen de acuerdo los promotores y se decide quién será el próximo rival de Juan Francisco, el sonorense trabaja, no como quisiera, para estar listo y ante el rival que sea, incluso dejó en claro que medirse con Carlos sería más fácil tras su primer duelo, pues ya lo conoce.

“Tengo tres derrotas, ya vengué dos y me falta una que es la del ‘Chocolate’ ya le gané a Cuadras una vez y en una revancha sería más fácil para mí, ya me sé sus golpes, hay que esperar si se da la revancha si no contra cualquier otro, creo que sería más fácil (con Cuadras), ya lo conozco”.

Finalmente, aseveró que cuando todo regrese a la normalidad y se anuncie su próxima pelea, tendría que apretar el acelerador para su preparación, en la cual consideró lo más importante sería el sparring.

“Lo más importante sería los sparring, unas tres semanas estarían bien (para trabajar esa parte), estaría perfecto, la mano (que tenía lesionada) ya está bien, estamos manopleando con las dos manos, golpeando fuerte, no tendría problemas para la pelea”, concluyó.

“Gallo” Estrada cumple un año como campeón en espera del “Chocolatito”

En espera de una unificación o de una revancha con el nicaragüense Román “Chocolatito” González, el boxeador mexicano Juan Francisco “Gallos” Estrada cumplirá este domingo un año como campeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Fue el 26 de abril de 2019 cuando el “Gallo” Estrada venció por decisión unánime al tailandés Srisaket sor Rungvisai para ganar el cetro de las 115 libras en el Fórum de Inglewood, California

“Veníamos de una derrota con él (Srisaket), era la revancha, sabíamos que era una pelea dura, pero íbamos bien preparados, con la confianza de que sería una gran pelea y así fue, gracias a Dios nos llevamos la victoria y felices”, dijo.

Luego de esa victoria, el “Gallo” Estrada sólo pudo defender el cetro una ocasión y fue el 24 de agosto pasado en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, Sonora, donde venció por nocaut técnico al estadounidense Dewayne Beamon.

En declaraciones al CMB, el oriundo de Puerto Peñasco, Sonora, aprovechó para hablar de los rumores de que enfrentará en su próxima defensa a Carlos Cuadras, aunque dejó en claro que él preferiría unificar y si es en un pleito con el “Chocolatito” mejor.

“Ha habido rumores de que viene la pelea con Carlos Cuadras, tengo entendido que está la obligatoria con Srisaket, pero los promotores mandan, yo debo estar entrenando” y listo para cuando llegue su segunda defensa.

Dejó en claro que unificar su cetro es primordial y el campeón supermosca de la AMB está en la mira, el “Chocolatito” González, pelea que él y la afición desean.

“Me gustaría pelear con un campeón o unificar, si es con ‘Chocolatito’ seria grandioso para mí y la gente que pide esa pelea, pero el que venga, vamos a ver qué dicen los promotores, qué viene y estar preparados al 100 para lo que venga”.

Señaló que no entrena de la mejor manera en tiempos del COVID-19, pues está acostumbrado a trabajar hasta tres veces por día, pero al momento solo una vez, sale a correr y en casa hace trabajo de pesas.

Juan Francisco Estrada comenzó su carrera profesional en 2008 y al momento tiene un récord profesional de 40-3, 27 por nocaut, y también fue campeón mosca de la AMB y de la OMB.