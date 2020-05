VIDEO: Captan a la Guardia Nacional pidiendo “moche” en presunto ‘tiradero’ de Cajeme

Circula en redes sociales la grabación donde hombres vestidos con uniforme de la Guardia Nacional, son captados por cámaras de seguridad justo en el momento que exigían dinero para dejar trabajar a un presunto ‘narcomenudista’, los hechos fueron entre el día 30 de abril y 3 de mayo del presente año, el cual presuntamente fue captado en Ciudad Obregón, pero cibernautas dicen ocurrió en el Sur del país.

Los uniformados presuntamente integrantes de la Guardia Nacional, aparecen en la grabación con fecha del 30 de abril y se puede escuchar como toca a la puerta y le dice:

“Cholo tira para las sodas nomas y no te vamos a molestar ya, tira una feria y te dejamos de molestar para que chambees agusto, tiralo por abajo de la puerta que tiene que no la abras, tira una feriecilla y te vamos a dejar chambear, jalas o no jalas”

“En un segundo video captado la noche del 01 de mayo, se puede escuchar donde dicen:

“Echele más, déjate de mam.., mira cabrón estas rodeado y traemos el pin… marro, te dejas de mamadas o te abro la pu.. puerta a ver…., abre la pu.. puerta, queremos hablar, ahorita te voy a sacar con un gas pimienta, haber si no vas a salir”

“Mil pesos no ma… ni que fuera un policía, estas rodeado recabrón, así que ni se te ocurra, te voy a sacar con un gas pimientita, ahorita vas a ver como vas a salir, mira saca tu los teléfonos inteligentes por ahí por abajo, aquí es negociar o si no ahorita te voy a sacar”.

“Cuanto queremos ahorita, unos 11 bolas más, ya tengo las granadas aquí, no me hagas gastar una de esas granadas por que me las vas a pagar. Esta granada con la que te voy a sacar de ahí, vale una feria y no la voy a gastar de oquis, los que vinieron ayer no era yo, yo no vine de okis, sobre hijos de tu p… madre, sale que le empiecen a echar marrazos por la parte de atrás.”.

“El tercer clip captado el 03 de mayo se aprecia como varios elementos uniformados como la Guardia Nacional golpean y patean la puerta del mismo domicilio y les dicen:

“”De todas maneras vas a salir, te vamos a sacar por las buenas o malas, mira wey no te vamos a pegar, nomas tu vas, tu voz a tu medida, ya sabes por lo que venemos, avienta lo que tengas y todo bien, ahí te vamos a dejar, ni te vamos dejar, ni tu sabes quien soy ni yo soy quien eres, o por las malas, saca lo que tengas por abajo, de todas maneras vamos a entrar y te va a ir peor a la ver.. que pedo pues cholo, a quien le estas hablando, mira te voy a desbaratar nomas llamas, te voy a volar con todo y cuartito si no avientas todo, a quien le vas hablar, pero para que, el dinero lo tienes tu, lo que tengas ahorita sácalo, mira si entran aquellos batos te van a madrear, no digas mama… cholo, bueno quieres por las malas, quieres por las malas”

