AMLO pide que se retire la campaña #QuedateEnCasa; confía en la madurez de la gente

Ciudad de México.- Al señalar que la campaña “Quédate En Casa” tiene un “tono demasiado autoritario”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se retire y mencionó que confía en la madurez de la gente para obedecer a las recomendaciones de las autoridades de salud.

“No creo necesaria la campaña para que la gente no salga y se quede en sus casas, pero con un tono demasiado autoritario y además infundiendo miedo, tratando a los ciudadanos como si no fuesen responsables y no estuviesen demostrando que están participando conscientemente y evitando salir de sus casa”, dijo.

En este sentido, el mandatario federal resaltó que no avala la campaña y mencionó que no es partidario del autoritarismo.

“Ojalá y la retiren y que confiemos en la madurez de los ciudadanos que van a seguir ayudando quedándose en casa y cumpliendo todas las recomendaciones. Vivimos en una democracia, no queremos una dictadura, ni siquiera aceptamos los afanes y el pensamiento dictatorial”, expuso.

