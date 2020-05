VIDEO: Joven toma trago de envase de leche en tienda y la nombran como #LadyPuerca

Ciudad de México.- Lady Puerca es el nombre que le dieron a una joven que se grabó mientras toma un trago directo del envase de leche en una tienda y después lo regresa al refrigerador del lugar donde se encuentra. En tiempos de coronavirus, esa es una broma que nadie le perdonó.

A través de las redes sociales inició toda una conversación alrededor del tema. Mientras unos atacaban con insultos a la adolescente, otros exigían que diera la cara para ofrecer una disculpa pública y los menos, consideraban apropiado que enfrentase un caso ante la ley por poner en riesgo la salud de millones de mexicanos.

“Nos van a cagar, wey. No mames”, es lo único que se escucha en el video original.

Lo que sí ocurrió es que una usuaria de Tik Tok grabó un video en el que dice ser la responsable de los actos y ofrece una disculpa a toda la gente que pudo sentirse vulnerada o agredida con sus acciones.

En el video de apenas 44 segundos que publicó en su perfil personal de la famosa red social, aseguró que no lo hicieron con ánimos de ofender, pues nada más era una broma. Por otra parte, aseguró que todos los involucrados tenían en mente que se trataba de una acción reprobable y decidieron regresar para pagar la leche.

#LadyPuerca es tendencia por quienes comparten este video. pic.twitter.com/DL8GXOhuFk — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) May 6, 2020

Además, reveló que la grabación es de hace cinco meses (diciembre, aproximadamente), cuando en México no existían toda clase de restricciones por una pandemia mundial que ha matado a más de 2,000 personas en México. Este, sin embargo, es un dato que no se puede verificar con precisión.

Lamentablemente, hizo también del conocimiento público que a través de las redes sociales recibió múltiples amenazas de muerte de usuarios que aseguraban conocer, además de la dirección de su casa, la ubicación del colegio en el que estudia. También mencionó que dichas amenazas involucran a sus familiares.

Quiero dar la cara. Sé que hay un video del que están hablando donde sale una niña que le toma a una leche y la regresa. Me han estado llegando amenazas de dónde vivo y dónde estudio y que atentan contra mi familia. Quiero dar la cara y por eso hice este video. Queríamos hacer una broma, obviamente sabíamos que lo que habíamos hecho estuvo mal y nos regresamos a pagar la leche. Sé que estuvo mal lo que hice y quiero pedir una disculpa pública a las personas que se sintieron ofendidas por lo que hice. Creo que un video no te define como persona como para amenazar a mi familia o a mí de muerte. Quiero aclarar que este video se grabó hace 5 meses y las cosas no estaban como están ahorita.

Personas en Twitter convirtieron la disculpa en una de las tendencias más populares para México, pues entre otras cosas, aseguran que no se trata de la misma joven que aparece en el video.

No es la única persona que ha hecho este reto, decidida a convertirse en una tendencia dentro del mundo de las Facebook, Twitter, Tik Tok e Instagram. En fechas recientes, un hombre de identidad aún desconocida, se hizo viral por una acción parecida.

En el video se puede ver que un joven, quien porta un cubrebocas, abre los refrigeradores de una tienda de autoservicio para tomar un helado, destaparlo, meter su dedo y comer directamente del envase, para luego regresarlo.

Autoridades sanitarias todavía no se pronuncian al respecto, mientras que la gente pide en internet que no conviertan la situación en una clase de reto absurdo, ni mucho menos una tendencia, pues podría traer consecuencias fatales para la salud de todo México.