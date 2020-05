Anuncia AMLO seguro de vida para trabajadores del Sector Salud.

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se contrató una póliza de seguro en favor de los trabajadores del Sector Salud que atienden de manera directa a pacientes y áreas de COVID-19 y que por contagio lleguen a fallecer, en un periodo retroactivo que comprende desde el 01 de abril al 31 de agosto de este año.

El mandatario mexicano indicó que esta póliza es sin costo alguno para el trabajador y es con carácter retroactivo, según se convino entre la Secretaría de Hacienda y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

A la fecha suman 111 trabajadores del Sector Salud, entre médicos, de enfermería, asistentes, de intendencia, auxiliares y demás relacionados, que han fallecido por contagio de COVID-19.

“Muchas organizaciones civiles, empresariales están adhiriéndose, apoyando, mostrando su humanismo para que entre todos podamos enfrentar la pandemia del coronavirus y salir adelante… ha sido conmovedor cómo ha habido solidaridad y fraternidad en el pueblo de México, en el sector salud, los médicos, y enfermeras y también en las organizaciones civiles y empresariales y cada vez hay más muestras de apoyo”, dijo el mandatario.

Sofía Belmar, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, dijo que el seguro de vida cubre a las familias del personal de Salud Pública que pierda la vida en esta crisis sanitaria.

“A través de esta cobertura lo que estamos haciendo es proteger a todos los trabajadores que están en la primera línea de batalla del COVID19 ante fallecimiento”, dijo.

Refrendó que “estaremos incluyendo en esta cobertura a 1.6 millones de trabajadores del sector salud, no solo los médicos y sino también a residentes, enfermeras, asistentes, auxiliares de enfermería técnicos afanadores. El seguro es por 50 mil pesos y los beneficiarios serán en primera instancia el cónyuge y si no los hijos y de no haber hijos, los padres; es retroactivo del 1 de abril al 31 de agosto de 2020”.