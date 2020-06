Cruz Azul fuera del Futbol Mexicano por lavado de dinero.

Saltillo, Coahuila.- El presidente del Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, utilizó diversos mecanismos para desviar los recursos de la cooperativa, incluyendo la venta de jugadores de futbol con precios inflados, donde destaca el futbolista saltillense Misael Domínguez, según declaró el propio hermano de Billy, José Alfredo Álvarez Cuevas, al ser entrevistado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Conforme al registro de la entrevista, José Alfredo afirmó que no participó de estos arreglos: “Quiero señalar que varias veces me opuse a que se pagaran esos supuestos servicios (…) Guillermo Héctor Álvarez Cuevas (Billy) no me escuchaba y decía que todo estaba bien, cuando él perfectamente sabía que el esquema era ilegal”.

El saltillense Misael Domínguez González llegó al Cruz Azul en julio del 2018 en calidad de préstamo, procedente de los Rayados de Monterrey, y fue en enero del 2019 cuando fue adquirido de forma definitiva por un valor estimado de 36 millones 438 mil pesos (1 millón 500 mil euros), según cifras del portal especializado Transfermarkt, un precio bastante alto para un jugador juvenil y con muy poca actividad.

Al momento de la compra, el saltillense estaba valorado en 300 mil euros y La Máquina pagó 1.5 millones de euros por el “Llaverito”, es decir, que lo compró a cinco veces su valor en aquel entonces, esto, para declarar mayores egresos y así, presuntamente evadir impuestos y lavar dinero.

El nacido en Saltillo, Coahuila, debutó con el primer equipo de los Rayados del Monterrey el 5 de noviembre del 2016, cuando enfrentaron a los extintos Tiburones Rojos.

Los problemas en Cruz Azul continúan, y es que el diario especializado Récord publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, investiga la posible compra de jugadores celestes a precios “inflados”, donde destaca el nombre del saltillense Misael Domínguez González.

Dicha acusación surgió luego de la comparecencia de Alfredo Álvarez Cuevas, director de planeación de la cementera, ante la Policía Federal Ministerial, donde mencionó que pensaba que el pago por fichajes para la Máquina eran elevados en cuanto a precios se refiere.

Los agentes ministeriales cuestionaron al directivo sobre cinco jugadores: el saltillense Misael Domínguez, los mexicanos Antonio Sánchez y Orbelín Pineda, el uruguayo Jonathan Rodríguez así como el colombiano Andrés Rentería. Todo esto surgido de los cuestionamientos a Álvarez Cuevas sobre las acciones que realizó al reasumir sus cargos, para verificar el estado que guardaba la cementera y el equipo.

Dicho portal indica que el contrato del “Llaverito” vence este 30 de junio, aunque fuentes cercanas al jugador revelaron a Zócalo Saltillo que al momento de su compra en enero del 2019, renovó con la Máquina, sin indicar el periodo del mismo; además, está contemplado para el Apertura 2020 luego de haber realizado exámenes médicos.

Durante la comparencia, según las fuentes consultadas por Récord, Alfredo Álvarez reveló el nombre de Ignacio López Medina, promotor relacionado con la compraventa y traspaso de jugadores, quien presuntamente está relacionado con algunos de los fichajes, cuando Agustín Manzo y Eduardo “Yayo” de la Torre se encargaban de la dirección deportiva.

Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera suscribió con la Liga MX un convenio de colaboración para evitar la doble contratación de jugadores, además de nulificar la defraudación fiscal en transferencias internacionales y la introducción de dinero ilícito en el balompié nacional.

Todos los jugadores a los que presuntamente les inflaron su costo, fueron adquiridos por La Máquina en la era de Ricardo Peláez como director deportivo.

