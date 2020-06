Madre encuentra a su pareja “tocándose” frente a su hija de 5 años en Empalme

Empalme, Sonora.- Una joven madre de familia, vecina de la colonia Jordan, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, acusando a su padrastro de presunto abuso sexual en contra de su hija de cinco años de edad; el individuo fue detenido por la Policía Municipal y liberado unas cuantas horas más tarde.

La situación molestó de sobremanera a Esmeralda, quien exigió justicia y por esa razón orientó su esfuerzo hacia la representación local de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde el Ministerio Público daría por abierta una carpeta de investigación sobre estos hechos.

Relató la reportante de viva voz que al regresar de su trabajo, en una planta sardinera de Guaymas, “llegué a mi casa y encontré a mi padrastro Mario masturbándose y mi hija de 5 años estaba a un lado de él, dormida con su bata arriba, le hablé a las autoridades, llegaron al lugar y se lo llevaron”.

Dijo que la trajeron en vueltas y después se enteró que ya habían liberado a su padrastro, “así que ya no puedo ni regresar a mi casa, porque me da miedo que me haga algo”.

“No se me hace justo de verdad que las autoridades hagan eso, se trata de una menor de 5 años, una niña que no se puede defender, qué es lo que tiene que pasar para que las autoridades hagan caso, que la viole, que la mate, como se han visto muchos casos… Gracias a Dios yo llegué a tiempo y no pasó eso, porque el hombre se miraba que estaba bien drogado”, refiere.

La tarde de este miércoles le fue tomada la denuncia formal en el Ministerio Público, para proceder en consecuencia.