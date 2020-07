VIDEO: Mujer pide ayuda a AMLO tras ser arrestada tres veces por vender flores para comer

Ciudad de México.- A través de un video difundido por redes sociales, una mujer que vende flores en la Ciudad de México, contó la triste situación que ha vivido por la crisis que ha derivado la pandemia por Covid-19 en México.

Silvia Narcisa menciona en el video que ella se dedica a vender flores en un negocio cerca del Monumento a la Revolución, sin embargo a tenido que cerrar el negoció debido a la contingencia y salir a las calles a ofrecer sus flores en venta.

“Buenas tardes señorita. Disculpe que las molestemos. Mire, nosotros andamos trabajando, yo vendo mis flores. Pero yo no sé qué quiere el gobierno. Tengo mi lugar allá por el Monumento a la Revolución, pero ahorita como está todo esto de la epidemia, y todo esto de la pandemia, no hay gente, está todo cerrado”, se escucha decir en el video.

Entre llanto e incertidumbre Silvia relata las vivencia que ha tenido que pasar al tratar de ganarse la vida vendiendo las flores en la calle, pues declaró que ha sido arrestada en tres ocasiones y llevada a El Torito, Centro de Sanciones Administrativas de la capital, por salir a ganarse unas monedas.

Hola amigos, hoy me encontré con la señora Silvia. Me contó cómo unos policías la golpearon, la insultaron y se llevaron sus flores.

Ella se encuentra en la calle de Moras en la colonia florida, si pueden ayudar comprándole, estaría excelente.

Ayúdenme compartiendo❗️ pic.twitter.com/XIlk5Wm4Fx — Vale Fleming (@Valeriafleminge) June 29, 2020

Ya estamos cansados. Yo tengo hijos que mantener, y tengo que pagar renta, tengo que pagar cosas”, declaró.

La mujer relató cómo las autoridades la han arrestado, humillado e incluso golpeado por vender flores, actividad que se considera no esencial durante el situación que enfrenta la capital del país por el coronavirus.

“Me han agarrado los de las camionetas, ya van dos, tres veces que me golpean. Me quitan mis cosas, me hacen como quieren. Yo ando trabajando, no ando robando, ni le ando haciendo mal a nadie. Yo ando trabajando sanamente, vendiendo mis flores, así como lo ves. Le vuelvo a repetir, ya van tres veces que me agarran los de la camioneta y me quitan mis cosas”

Silvia reconoció la difícil situación que está enfrentan México por la contingencia sanitaria, sin embargo pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la ayudara a ella y al resto de las personas que están viviendo situaciones similares.

“Toda la gente ya estamos desesperados. Le pedimos al señor Andrés Manuel que por favor nos apoye, que ya nos ayude para que se acabe todo esto. Yo sé que para él también es muy duro, también es muy difícil. Pero señor Andrés Manuel ya ayúdenos por favor. Somos gente pobre que queremos salir adelante. O qué esperan, que robemos, que matemos, que hagamos qué cosa para poder salir adelante con nuestros hijos”, dijo entre lágrimas.

El video pronto se volvió viral entre las redes sociales, y causó gran indignación entre los usuarios, quienes alegaban que sólo se trataba de una persona tratando de sacar a su familia adelante y no merecía ese trato por parte de las autoridades.

Además, hubo personas que preguntaron si existía la posibilidad de contactar a Silvia Narcisa para apoyarla o depositar en alguna cuenta una aportación monetaria.

Al poco tiempo de viralizar el video, una supuesta cuenta apareció afirmando que se trataba de la hija de Silvia Narcisa, y que por medio de ella podía ayudar a su madre.

Sin embargo se verificó que sólo se trataba de una estafadora, quien fue reportada en redes pero ya había recibido 13 depósitos de usuarios que pretendían ayudar a Silvia Narcisa.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Silvia, sin embargo ya se ha iniciado una campaña en redes sociales para dar con la verdadera y poder ayudarla.