Quitan salario a camioneros de Maquilas Tetakawi y los dejan a "destajo" para pagarles menos.

Guaymas, Sonora.- El ejercicio de presión contra operadores de camiones que prestan sus servicios en el transporte de personal del Parque Industrial Rocafuerte y otras plantas sigue en aumento día con día por parte de los concesionarios del servicio especializado, que hasta les quitaron el salario y los dejaron a destajo “para que se vayan”.

Un grupo de afectados relatan que “hace diez años nos pagaban el viaje a razón de 50 pesos, hoy apenas es a 55 pesos, y si solo te tocan viajes sencillos, en la semana alcanzas apenas 800 pesos”.

Algunos de los inconformes indicaron que ellos trabajaban con salario fijo para Oscar Tesisteco y Dagoberto Lizárraga, pero de pronto los pasaron a la empresa Transportes Privados de Guaymas (TPG), donde su administrador “Pin” González les quitó el salario y los dejó a pago por viaje.

Uno de los operadores señala que la semana anterior hizo once viajes, nueve de ellos dobles, y le pagaron solo mil pesos, cuando antes recibía mil 600 pesos.

“Es una conducta a todas luces ilegal de este amigo (‘Pin’ González), se pasa por el arco del triunfo la Ley Federal del Trabajo, presume que con ‘mochadas’ compra a

cualquier funcionario y no le pueden hacer nada, que él es el amo y señor del transporte y te puede ‘quemar’ para que nadie te de trabajo en los camiones”.

Urgieron la presencia de la Secretaría del Trabajo, “aún están a tiempo de frenar un problema que día con día va creciendo, nuestras familias ya tienen hambre y no nos puede importar tomar acciones extremas”, advierten.

Consideraron un gran abuso lo que les está haciendo el empresario “Pin” González, “para empezar no era nuestro patrón y de pronto aparece como el administrador y comienza a pegarnos en el bolsillo, eso no se vale, si este señor ya no nos necesita, que nos liquide conforme a la ley y listo”.

Llamaron a la Secretaría del Trabajo a intervenir en este creciente conflicto “antes de que el agua nos llegue al cuello y hagamos un desm…”.