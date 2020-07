Ya le gustó: Otra vez el mismo delincuente asalta Oxxo del sector Termoeléctrica

Guaymas, Sonora.- Por cuarta ocasión, un delincuente que tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo, asaltó la tienda de conveniencia Oxxo, que se localiza al final del bulevar Porfirio Hernández, del sector Termoeléctrica, de donde logró llevarse un botín de dos mil pesos en efectivo, en hechos registrados a las cinco de la tarde de este lunes.

Elementos patrulleros de la Policía Preventiva Municipal hicieron acto de presencia en el lugar y se entrevistaron con el empleado de cajas, de nombre José.

El trabajador dijo que estaba dedicado a sus labores, cuando ingresó al local comercial un sujeto de aspecto “cholo”, de tez morena y complexión delgada, se acercó a la caja y con cuchillo en mano le pidió que le entregara todo el dinero.

Le pidió que no se resistiera al atraco, “el dinero no es tuyo, a ti no te afecta”, le dijo en tono amenazante, para luego apoderarse de alrededor de dos mil pesos en efectivo y salir del lugar con rumbo a la parte alta de la colonia Termoeléctrica.

Aseguró el empleado que ya van cuatro ocasiones en que el mismo sujeto los asalta.