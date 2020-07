Después de 21 días de estar en coma por Covid-19, mujer despierta y su esposo le pide matrimonio

Ciudad de México.- A través de redes sociales, se viralizó el video de un hombre que le propone matrimonio a su pareja tras recuperarse de Coronavirus en Bogotá.

Con la ayuda de trabajadores de la salud, Jefferson Riascos le propuso casamiento a su pareja Diana Angola, quien libró el Covid-19 y dio a luz a su hijo durante un coma inducido, en una clínica en Cali, Colombia.

En las imágenes se muestra a la todavía paciente con Covid-19 en una silla de ruedas invadida por el llanto mientras su ahora prometido le entrega el anillo arrodillado.

El personal médico aportó con un cartel que sostenían en el que se lee: “¿Quieres casarte conmigo?”

“El detalle de la clínica Versalles fue muy bonito, me brindaron la mejor idea. Ya teníamos todo planeado sobre el matrimonio y la verdad hoy fue el día, después de tanto sin verla”, dijo Jefferson en entrevista para AFP.

De acuerdo con medios locales, hace más de un mes, la mujer ingresó en la Clínica Versalles con fiebre alta, una prueba determinó que tenía Coronavirus, así que los doctores decidieron inducirla a un coma que se prolongó durante 21 días, pese a la poca oxigenación en sus pulmones, ella pudo dar a luz convirtiéndose en mamá por segunda vez.

“Estoy contento con este nuevo camino que voy a empezar con mi esposa”, agregó el hombre.

“Yo nunca me esperaba eso, él es un hombre maravilloso. Que sorpresa tan linda”, comentó Diana.

VIDEO: With help from medical workers, Colombian Jefferson Riascos proposes to his partner Diana Angola, who gave birth to their son during an induced coma while she was being treated for COVID-19 pic.twitter.com/RoWsO8SVDj

— AFP news agency (@AFP) July 3, 2020