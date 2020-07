Abandona Ley ‘servicio al cliente’; rechaza devoluciones supuestamente por pandemia.

Guaymas, Sonora.- Adilene Meza pasó el coraje de su vida con una mala jugada que le hicieron en la Tienda Ley de la plaza El Vigía, pues le vendieron un abanico defectuoso y se negaron rotundamente a cambiárselo por otro o en su defecto a regresarle el importe que había pasado por el mismo, bajo el argumento de la pandemia.

Explica la vecina guaymense que acudió al citado supermercado a realizar la compra de un ventilador para entregarlo a una persona discapacitada, y por este producto pagó la cantidad de 979 pesos.

Agregó que al salir del lugar, el guardia de seguridad le selló el ticket o comprobante de compra, y le dijo que le serviría para en caso de reclamo de la garantía.

El problema se inició cuando intentaron armar el citado abanico y se dieron cuenta de que no servía, por lo que acudieron de nuevo a la tienda Ley-El Vigía para cambiarlo por otro, y ahí se toparon con pared.

“Fuimos a cambiarlo y en Servicio al Cliente nos dicen que no se hacen cambios, ni devoluciones, por la pandemia. Pedí hablar con el gerente y dijo que no hay cambios hasta nuevo aviso y no quiso cambiarlo, ni regresar el dinero”, explica la afectada.

La justificación es que hay un letrero en Servicio al Cliente donde se indica de estas medidas a causa de la pandemia, pero en el sitio donde se exhibe la mercancía no hay nada, ni tampoco en las cajas, que es por donde pasan los clientes, “¿entonces cómo nos vamos a dar cuenta de que no hay devoluciones?”, cuestiona.

Les advirtió que iría a poner la queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y ni se inmutaron.

“No se vale que estén robándole a los clientes lo poco que tienen y ahorita con estas temperaturas… Tengan cuidado”.