Denuncian a ex alcalde de agresiones contra su esposa.

Hermosillo, Sonora.- Un gran escándalo legal de cierne sobre Heliodoro Soto Holguín, ex alcalde de Huatabampo y ex funcionario de la Secretaria de Desarrollo Social de Sonora, tras ser acusado por su esposa de violencia física y verbal durante más de cinco años, incluso cuando estaba en el ejercicio público.

Andrea Ramírez Limón, de 30 años de edad y originaria de Navojoa, hizo una tronante publicación en Facebook, “ya basta, la violencia contra la mujer no debe de existir nunca. NI UN DÍA MÁS”.

Andrea subió a redes sociales un video, donde narra las circunstancias en que le tocó vivir al lado de Heliodoro Soto, una vida plagada de malos tratos.

“Ahora cuando lo pienso sé que había algo ahí en el fondo de mi cabeza, como una alerta que me decía que algo no estaba bien. Mis cercanos lo comentaban y comentaban, pero yo hacía caso omiso a los comentarios, porque realmente estaba enamorada de aquel hombre maravilloso… así que evitaba todo este tipo de señales”.

“Todo empezó a estar mal desde el principio desde la planeación de la boda, desde que fue por mí por lo de la fiesta, fui ignorada, no me dijo nada de nada, toda la boda se la

pasó ignorándome, gritándome, de lo peor que he vivido en mi vida. Una noche de bodas terrible”, aseguró Andrea.

“Yo creía que tenía buena autoestima, pero este hombre me destruyó de varias maneras, siempre criticaba mi trabajo en DIF, decía que yo no sabía nada, que no era capaz de tener esa silla, que era una tonta porque no entendía la política, que no entendía el rol que me tocó vivir, que me fuera a otra parte como a Salud Municipal o simplemente a la casa de su papá, porque ahí vivíamos”.

“Yo embarazada y él todas las mañanas me levantaba con el radio a todo volumen para que alistara su ropa del día, y pobre de mí que quedara el cuello de su camisa mal porque era la persona más tonta del mundo”.

Andrea interpuso una denuncia contra Heliodoro Soto Holguín en el Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde además solicitó seguridad para ella y su familia.

Del seguimiento de la parte legal se hará cargo su abogada María Narváez.

RENUNCIA HELIODORO

Por su parte, el ex alcalde anunció ayer jueves que renunciaba a su cargo como subsecretario de Inclusión en la Sedesson, para atender estas acusaciones.

“Quiero compartirles que es una circunstancia que se viene dando desde ya hace más de tres años y que ha evolucionado a un nivel de chantajes y amenazas, que al día de hoy se manifiestan en una extorsión que no puedo ni debo seguir tolerando”, aseguró.