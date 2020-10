Permanencia de cierre fronterizo, decisión de la Sría. de Salud

Ciudad de México.- Las restricciones vigentes para cruces en la frontera entre México y Estados Unidos corresponden a una decisión de la Secretaría de Salud, de acuerdo con el semáforo epidemiológico por el COVID-19, aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores.

Durante su intervención en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano indicó que la Secretaría de Salud extendió por un mes más las restricciones, debido a que Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas continúan en semáforo amarillo en el riesgo de contagio de SARS-CoV-2; solo Nuevo León permanece en naranja.

“Es una decisión técnica derivada de las disposiciones de la Secretaría de Salud sobre los semáforos, no podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde, a eso obedece, no hay otra razón”, manifestó Ebrard.

Relaciones Exteriores propuso el 17 de septiembre ampliar el cierre parcial de la frontera Norte hasta el próximo 21 de octubre.