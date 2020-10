Lideresa de ‘Rastreadoras’ localiza presuntos restos de su hija.

Ciudad Obregón, Sonora.- Nora Lira Muñoz, lideresa del colectivo Rastreadoras de

Ciudad Obregón, prometió que encontraría a su hija Fernanda Sañudo Lira, de 17 años de

edad, desapareció el 02 de octubre de 2018, y al parecer logró su cometido el viernes

anterior, el localizar restos humanos sepultados de manera clandestina en un predio del Valle del Yaqui.

En la excavación que realizaron en un predio cercano al poblado Bataconcica, perteneciente al Municipio de Bácum, se ubicaron los restos humanos, pero también

ropa accesorios que – asegura Nora Lira – llevaba su hija cuando desapareció hace dos

años.

“Tu mamá llegó por ti, ya nos vamos;, dijo la dirigente de este colectivo.

Dijo que esperará los resultados de genética (ADN) que practicará a los restos el personal

de la Fiscalía General de Justicia del Estado para determinar la identidad de los restos.

No quiero ponerla más en tierra, ella duró años en ella, mi hija no era mala, no se metía con nadie y venir a terminar aquí”, lamentó.