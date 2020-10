‘Vuela alto hermana, te voy a extrañar’, despedida del cuate de Yessenia

Ciudad Obregón, Sonora.- Juan Carlos Alvarado Rivera escribió en su muro de redes sociales un mensaje conmovedor: “Vuela alto, te voy a extrañar muchísimo mi cuata, mi compañera de vida, te veo pronto para volver estar juntos mi reina”, a manera de despedida de su hermana Yessenia Estefanía, asesinada recientemente.

Ella fue privada de la libertad y sepultada clandestinamente en un lugar del Valle del Yaqui.

Desde el día que desapareció Yessenia Estefanía, Juan Carlos inició una serie de publicaciones, solicitando la ayuda del público para localizar a la reconocida modelo cajemense.

En una de esas publicaciones escribió: «Otro día más sin saber de ti hermana, no hay día que no piense en ti, te extraño mucho, eres mi compañera de vida y me siento muy triste de no saber nada de ti, mis papás están preocupados y tristes, tu hijo te extraña».

El cuerpo de Yessenia Estefanía, quien tenía 24 años de edad, fue una de las osamentas encontradas el pasado 20 de septiembre en un terreno en el Valle del Yaqui.

Con los exámenes de genética (ADN) se estableció su identidad, según comunicó la Fiscalía General de Justicia del Estado.