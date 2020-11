Fallece mujer por lesiones causadas en atropellamiento.

San Luis Río Colorado, Sonora.- Como consecuencia de las graves lesiones que sufrió, lego de que la tarde del miércoles anterior fuera atropellada por un automóvil en la calzada Constitución, Cristina Córdova Bustamante dejó de existir en un hospital de la localidad.

Su lamentable deceso ha dejado sumidos en el dolor a sus familiares, ante tan irreparable pérdida, mientras que el conductor responsable del accidente permanece prófugo de la justicia.

Evita Valenzuela, familiar de Cristina, hizo un llamado al conductor responsable de este accidente a que se presente ante la autoridad, no se presentarán cargos en su contra, pero es necesario que apoye en lo que pueda para cubrir los gastos médicos-hospitalarios.

“Quiero pensar que por miedo huiste y no supiste qué hacer, hoy te digo que no hay ni habrá nada en tu contra, que no tengas miedo y te acerques a la familia para ver en qué puedes ayudar, son muchos los gastos de hospital y medicamentos”, le escribe en redes sociales.

Y agrega: “No huyas, hazte cargo un poco de tus actos, o que tú único miedo sea tu conciencia”.