Muere hombre al consumir Viagra y una crema para la erección durante fiesta sexual.

Tailandia.- Cada mes, Khun Thep, un tailandés de 44 años, acudía a una fiesta sexual con sus amigos, pero su cita de noviembre fue la última: el hombre murió durante la orgía luego de consumir Viagra y una crema para la erección, reportaron las autoridades.

Según relataron los amigos del otrora taxista a The Sun, Thep se quedó dormido en un sofá mientras la fiesta continuaba, por lo que pensaron que estaba cansado, pero al sacudirlo se dieron cuenta de que no respondía. Más tarde supieron que había sufrido un infarto.

La policía encontró bebidas alcohólicas, un paquete de Viagra, una crema para la erección llamada Marathon Rub y otras píldoras en la mesa que estaba junto al sillón donde el hombre fue hallado muerto, desnudo de la cintura para abajo.

Los oficiales describieron a la publicación que Thep sufrió un ataque cardiaco luego de consumir drogas, alcohol y mantener relaciones sexuales “enérgicas”.

Su muerte no se investiga como sospechosa, pues no existen indicios de un crimen, “sin embargo, es vergonzoso para su familia, ya que no sabían que él estaba allí”.