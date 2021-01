Desaparece barco con 20 tripulantes en el misteriosos Triángulo de las Bermudas

Una embarcación de casi nueve metros de eslora que transportaba a unas 20 personas ha sido dada por desaparecida entre Bahamas y el sur de Florida tras una búsqueda que se ha prolongado durante unas 84 horas, según ha informado la Guardia Costera estadounidense.

La nave había partido de Bimini (Bahamas) el lunes en dirección a Lake Worth (Florida, EE UU) y, tras no llegar a su destino en el tiempo esperado, su desaparición fue denunciada a la Guardia Costera que comenzó inmediatamente su búsqueda, peinando un área de unos 27.359 kilómetros cuadrados, «aproximadamente el doble del tamaño de Massachusetts», según explica la institución en un comunicado.

El rastreo de la zona se suspendió el pasado viernes 1 de enero al no hallarse indicios de su paradero. «Nuestras oraciones están con las familias de los desaparecidos», dijo el capitán Stephen V. Burdian, jefe del distrito séptimo de respuesta de la Guardia Costera. «Animo a cualquier persona con información sobre las personas abordo a que se ponga en contacto con nosotros tan pronto como sea posible», añadió.

La zona donde se perdió la pista a la embarcación se encuentra dentro del conocido como Triángulo de las Bermudas, un área de un millón de kilómetros cuadrados de mar en forma de triángulo equilátero que une Miami, Puerto Rico y Bermudas de forma imaginaria.

Varios mitos sobre desapariciones de aviones y embarcaciones en misteriosas circunstancias han hecho célebre esta zona, aunque realmente se trata de una de las áreas de tránsito marítimo más concurridas del mundo con actividad rutinaria normal también en el tráfico aéreo.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020