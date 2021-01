Aumenta práctica de drogar a perritos para matarlos

Ciudad Obregón, Sonora.- En el municipio de Cajeme han ido en aumento los casos de maltrato animal, mayormente con perros, donde incluso se llega al caso de drogarlos para ocasionarles la muerte, otros dejan de existir por envenenamiento, atacados con armas punzo-cortantes y hasta con el uso de armas de fuego.

Lucia Cerecer, administradora de la Asociación Civil de Rescate Animal “Naricitas Frías”, dijo que durante el año anterior atendieron 50 casos de maltrato a perritos, que fueron atacados con saña.

Expuso que el Ayuntamiento de Cajeme no muestra interés en atender este fenómeno social.

“Ponen miles de peros, porque se supone que en los diversos casos presentados no hay muchas pruebas, ha habido casos por machetazos me ha tocado atender y no atienden porque se tienen que llevar muchas evidencias”, expuso.