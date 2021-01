Mujer con enfermedad mental es encerrada en una jaula durante los últimos cinco años

Filipinas.- Una mujer que sufrió un ataque de nervios ha estado encerrada en una jaula durante los últimos cinco años por su familia, como se documenta en un trágico video viral difundido el viernes por Newsflare.

Bebe, de 29 años, vivía con su familia y trabajaba en una tienda local antes de que le diagnosticaran depresión psicótica en 2014 en Filipinas.

Comenzó a tener alucinaciones y fue ingresada en una unidad psiquiátrica de un hospital de la provincia de Negros Occidental.

La amiga de la familia Glyzel Bullos dijo que la llamativa Bebe, que aspiraba a ser modelo, mejoró gradualmente después de un año de tratamiento. Según los informes, los médicos se mostraron optimistas sobre su estado.

Sin embargo, cuando su padre se enfermó en 2015, la familia ya no podía pagar sus facturas médicas. Fue dada de alta de la instalación y se fue a casa para que la cuidara su familia, dijo Bullos al medio.

Al no poder pagar los medicamentos, sus episodios depresivos y alucinaciones volvieron con toda su fuerza.

Los familiares de una mujer en Filipinas dicen que no tuvieron más remedio que encerrarla en una jaula, ya que no pueden pagar los servicios de salud mental.

Bullos recordó episodios perturbadores en los que Bebe se volvió tan violenta que su familia se vio obligada a encerrarla por su propia seguridad.

“A veces, Bebe tiraba cosas a los vecinos o salía de la casa y comenzaba a viajar en autobús”, le dijo a Newsflare. “Hubo una vez que su familia la estaba buscando y la encontró una semana después en [la] provincia de Cebú cuando la policía los contactó”.

Sus hermanos eventualmente construyeron una pequeña jaula para ella dentro de la casa. Ahora, la familia la viste con harapos porque ha destrozado muchas de sus ropas.

«Ella mastica su vestido hasta que se hace andrajoso, entonces la visten con sacos porque no le gusta comérselos», dijo Bullos. «La están encerrando para que no se lastime, y no porque no la amen».

Este no es un incidente aislado en una nación donde casi 50 millones de personas viven en la pobreza, según las últimas estadísticas autoinformadas de Social Weather Stations.

La encuesta, realizada del 21 al 25 de noviembre mediante entrevistas en persona a 1.500 adultos en todo el país, mostró que el 48% de las familias se calificaron a sí mismas como pobres, mientras que el 36% se siente en el límite de la pobreza, según el medio de comunicación filipino ABS-CBN.

“Los servicios médicos son costosos, especialmente en una institución mental privada”, dijo Bullos. «Espero que haya personas que puedan ayudarnos a devolver a Bebe a su yo pasado».

El Departamento de Salud de Filipinas implementó un Programa Nacional de Salud Mental en 2019 y lanzó una línea directa de crisis nacional 24 horas al día, 7 días a la semana, pero los funcionarios están pidiendo al público que difunda la información sobre los nuevos recursos.

“Ciertamente necesitamos el apoyo de todos, ya que el DOH no puede hacer esto solo”, dijo el secretario de salud Francisco T. Duque III en un comunicado. «Todos están obligados a apoyar la difusión de los números de la línea directa».

Duque agregó: “Otros grupos de apoyo, los profesionales de la salud mental también están obligados a ser parte de la red de proveedores de servicios para que podamos servir bien a nuestra gente y mantenerlos mentalmente saludables porque no hay salud sin salud mental, y tal vez salvar una vida. en el proceso.»