Pareja devuelve gemelos que habían adoptado tras enterarse de que serían padres biológicos

Estados Unidos.- Una pareja conformada por Ali Sanders y su esposo Michael decidió ‘devolver’ a un par de gemelos que habían adoptado, esto ocurrió luego de que se enteraron de que serían padres biológicos.

Ali explicó en una entrevista que recoge ActitudFem, que su pareja había logrado una conexión inmediata con los niños, no obstante con ella no pasó lo mismo, no lograba amarlos ni sentirse la madre que ellos requerían.

Cuando ella estaba con los “hermosos bebés, sólo quería que el proceso se detuviera. Nunca me había sentido tan sola en mi vida“, relata.

También dijo que mientras estuvo en el plazo de prueba, ella rezaba para que los niños no despertaran, ya que “tenía que seguir con una farsa”.

“Rezaba para que no despertaran porque eso significaba que debía fingir que era una buena madre otra vez”.

A pesar de estos sentimientos e ideas, ella siguió adelante sólo por hacer feliz a su esposo Michael, no obstante en una revisión médica le notificaron que se encontraba embarazada.

En cuanto pudo la mujer realizó una llamada al centro de adopción para notificar de su decisión, regresarían a los niños adoptados.

“Le dije a la trabajadora social que creía que no podríamos quedarnos con los mellizos. Algunos pensarán que soy una mujer malvada, pero no es así”.

Ali Sanders dijo que fue lo mejor para ella y los niños, pues nunca logró conectar con ellos. Incluso sintió que algo se “había roto” dentro de ella.

Con información de: Periódico El Zócalo