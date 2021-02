Se suman jóvenes universitarios y profesionistas con Lizárraga

Guaymas, Sonora.- Jóvenes universitarios y profesionistas refrendan y apoyan el trabajo legislativo y social realizado por Rodolfo Lizárraga Arellano, representante del XIII Distrito de Guaymas.

Con estos jóvenes, se suman un poco más de 500 ciudadanos — entre mujeres y hombres — que avalan el periodo legislativo y cercano con la comunidad pórtense.

Se hizo el compromiso de continuar impulsando los proyectos que son cercanos a la gente que contribuyen al bienestar de la ciudadanía.

Para el legislador del Partido del Trabajo (PT) ha sido muy grata la demostración de aceptación que ha tenido en las últimas semanas de diversos sectores, “seguiremos trabajando cercanos con la gente, sé que no les he fallado, con hechos he demostrado mi preocupación por Guaymas”, comentó Rodolfo Lizárraga.