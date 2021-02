Si presentas síntomas de COVID acude a las Jornadas Anticipa: Salud Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la finalidad de detectar de forma temprana casos de COVID-19 en la población, seguirán las Jornadas Anticipa en los municipios en Riesgo Máximo de contagios en la entidad, informó Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud de Sonora detalló que en estas jornadas personal médico y de enfermería están realizando pruebas de antígenos detectoras de COVID, las cuales en menos de 20 minutos arrojan el resultado y las personas obtienen su diagnóstico de forma más rápida, así como el tratamiento contra el virus de resultar positivos.

“Ante el primer síntoma de COVID-19 se debe acudir a solicitar atención médica antes de que la enfermedad avance y ocasione gravedad, estamos acercando las pruebas para todas aquellas personas que no se puedan trasladar a nuestras Unidades Anticipa”, declaró.

Clausen Iberri recordó que se cuenta también con 18 Unidades Anticipa en el estado a donde también puede acudir la población si presenta síntomas de la enfermedad o sospechan de padecerla.

Detalló que en Hermosillo las Jornadas Anticipa se estarán realizando de martes a viernes en horario matutino y vespertino, en las colonias catalogadas como Zona Cero, que son donde se tiene evidencia de alta movilidad y transmisión de Coronavirus.

Martes 09 de febrero estarán de 8:00 A.M a 14:00 P.M en la colonia Insurgentes y de 14:30 P.M a 18:30 P.M en la Balderrama.

Miércoles 10 de febrero la jornada estará de 8:00 A.M a 14:00 P.M en la colonia Sonacer y de 14:30 P.M a 18:30 P.M en la colonia Modelo.

Jueves 11 de febrero se estará de 8:00 A.M a 14:00 P.M en la Nuevo Hermosillo/Renacimiento y de 14:30 P.M a 18:30 P.M en la colonia Jesús García.

Viernes 12 de febrero se estará de 8:00 A.M a 14:00 P.M en la colonia Lomas de Madrid.

En cuanto a Navojoa, comentó que las pruebas detectoras del virus se están realizando en la Unidad Anticipa de la comunidad, localizada en Prolongación Talamante s/n en un horario de 7:00 A.M a 3:30 P.M de lunes a sábado.