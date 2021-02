Joven de 14 años mata a puñaladas a su hermana discapacitada mientras sus padres dormían

Una adolescente de Pensilvania enfrenta cargos después de que supuestamente apuñaló fatalmente a su hermana mayor en silla de ruedas y luego llamó histéricamente al 911 para confesar el crimen.

Claire Elaina Miller, de 14 años, ha sido acusada de homicidio después de llamar a las autoridades el 22 de febrero para admitir que apuñaló a su hermana mayor. Helen Miller de 19 años, mientras sus padres dormían, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Lancaster. Miller mayor, que tenía parálisis cerebral, murió de una puñalada en el cuello.

“Apuñalé a mi hermana”, dijo Miller repetidamente a la policía cuando llegaron a la casa. Dado que Miller está siendo acusada como adulta, se le negó la libertad bajo fianza durante una lectura de cargos el lunes.

Según una causa probable declaración jurada obtenido por The Daily Beast, el Departamento de Policía del municipio de Manheim llegó a la casa poco después de la 1 am para encontrar a Miller, un estudiante de noveno grado en una escuela privada local, parado frente a la casa cerca de “lo que parecía ser sangre en la nieve cerca del camino de entrada “.

“Miller parecía estar intentando lavarse las manos en la nieve”, dice la declaración jurada, y agrega que la adolescente también tenía sangre en sus pantalones.

La policía dice que Miller los dirigió a la habitación de su hermana mayor, donde encontraron a Helen con una “almohada con manchas de sangre” en la cara. Uno de los agentes quitó la almohada y “encontró un cuchillo grande en el cuello de Helen, justo encima de su pecho”.

“Helen estaba acostada boca arriba con las manos en alto cerca de la cabeza”, dice la declaración jurada, y agrega que había una “gran cantidad de sangre” acumulada cerca de su pecho y de la cama. Las medidas para salvarle la vida no tuvieron éxito y fue declarada muerta a las 4:13 a. M.

El miércoles, la oficina del forense publicó un informe de autopsia confirmando que Helen Miller murió por múltiples puñaladas. Las autoridades también confirmaron a The Daily Beast que el joven de 19 años tenía parálisis cerebral y usaba una silla de ruedas.

La policía dice que los padres de las niñas estaban durmiendo durante el incidente que provocó una conmoción en la pequeña comunidad de Pensilvania a unas 75 millas al oeste de Filadelfia.

“Cuando me enteré de esto, casi instantáneamente me molesté por los detalles que me habían sido relacionados”, dijo el jefe de policía del municipio de Manheim, Tom Rudzinski. le dijo a WHTM. “No sé si alguna vez he sido parte de algo tan triste como esto”.

Los fiscales y la policía, sin embargo, no han ofrecido detalles sobre el motivo. Un abogado de Miller no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Daily Beast.

“Los investigadores van a hacer ese tipo de preguntas, realizar esas entrevistas a todos los involucrados y tratar de determinar una línea de tiempo [for what] hubiera llevado a este terrible evento ”, dijo Rudzinski.

Los funcionarios de Lancaster Country Day School confirmaron a The Daily Beast que Miller era un estudiante de noveno grado en la escuela de unos 550 estudiantes. “Como una comunidad escolar muy unida, por supuesto estamos conmocionados y entristecidos por este trágico evento y estamos enfocados en apoyarnos unos a otros”, dijo un portavoz de la escuela.

Un portavoz del Distrito Escolar del Municipio de Manheim confirmó que Helen Miller recibió servicios educativos de una escuela dentro del distrito.

“Nos entristeció mucho enterarnos del trágico e inesperado fallecimiento de Helen”, dijo el distrito en un comunicado. “Nuestros corazones están con la familia y los amigos de la familia Miller. Esta es una tragedia devastadora “.