Fiscalía apoya a madre en las labores de búsqueda de su hijo Rubén que desapareció en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Esta mañana recibimos a la señora Cruz Coronado y su familia en la FGJE, quien mantiene le búsqueda de su hijo Rubén Armando Villegas Coronado, desaparecido el 31 de mayo del 2020 en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Desde el pasado domingo elementos AMIC acompañados por elementos SEDENA realizaron una búsqueda en un punto señalado por la familia, sin embargo, al estar imposibilitados de acceder al punto en el que se solicitaba debido a que se trataba de un predio que es propiedad privada.

Mantenemos el compromiso de seguimiento a este caso.

Cabe mencionar que de un total de 5 personas que fueron reportadas como desparecidas junto al joven Ruben, ya fueron localizadas 4.

Entendemos el sentir de la señora Cruz y de toda su familia. Reiteramos que cuenta con el total apoyo de la Fiscalía.

La FGJE Sonora, en coordinación con la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, SEDENA y SSP, mantiene el apoyo a 7 de los 8 colectivos de buscadoras existentes en Sonora .

«Al principio yo no quería buscarlo porque estaba esperando que las autoridades me lo encontraran, iba y me decían que no había nada, que me esperara, hasta que un día me levanté y dije yo tengo que buscarlo, fue así que contacté a Patricia Flores, líder de las madres buscadoras y aquí estoy, no descansaré hasta encontrar a mi hijo Rubén», expresó Cruz.

Cruz invitó a las madres que tengan hijos desaparecidos a que se sumen a los colectivos de madres buscadoras, ya que ese trabajo señala nadie lo hará si no son ellas mismas.

«Yo estoy de pie y no descansaré hasta traer a mi hijo de regreso a casa, este trabajo lo tenemos que hacer nosotras mismas, porque nadie más lo hará», afirmó Cruz Coronado.