«Dejaron que me desangrara me senté ahí en labor de parto por casi tres horas»

Arkansas, Estados Unidos.- Mientras cumplía una condena de dos años y medio, Jessica Kent descubrió que estaba embarazada. A partir de entonces vivió una pesadilla en carne propia que, describe, como «la experiencia más traumática de su vida».

Jessica ha relatado su historia a través de sus redes sociales en TikTok y YouTube, donde contó el paso a paso de cómo vivió el embarazo mientras estaba en prisión.

En octubre de 2011, la joven originaria fue arrestada por posesión de drogas y cargos relacionados con la portación de armas. Al principio, dijo, comenzó a sufrir cólicos, pero no le había tenido su periodo.

Tras visitar al médico de la prisión, Kent confirmó sus sospechas: estaba embarazada. Debido al «pesado» ambiente que se vive en las cárceles, quería mantener la noticia lo más discreto posible, pero una guardia se encargó de hacerlo público.

Lo último que quieres es que la gente sepa que eres vulnerable. (Estar embarazada) significa que hay una manera de llegar a mí, que hay una manera de lastimarme. Algunas de estas personas son peligrosas», dijo.

Durante sus citas con ginecólogos, explica la incomodidad de tener que llegar esposada al consultorio y, para que la revisaran, debía ser esposada de manos y piernas. Además, la ataban de la barriga con una cadena por protocolos de seguridad.

Cuando estaba por entrar a labor de parto, fue llevada de la prisión al hospital. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien como esperaba a diferencia del trato que tenía en la cárcel.

Debí ir a la enfermería con tanto dolor. Estaba muy asustada. Dejaron que me desangrara. Por tres horas, nadie me preguntó si estaba bien. Me senté ahí en labor de parto, sola por casi tres horas», relató.

Durante el parto, Kent era ignorada, las enfermeras no le dirigían la palabra ni le preguntaban si estaba bien o tenía algún problema. «Fue la experiencia más traumática de mi vida».

Después de dar a luz, la enviaron a prisión sin su bebé y, por la leche materna, sus senos comenzaron a dolerle. «Ahora tengo estrés post traumático por estar atada a una cama».