Le roban dron y cámara al fotógrafo que trabaja en el Mirador escénico de San Carlos

Guaymas, Sonora.- Por medio de redes sociales el reconocido fotógrafo Juan Ezequiel Cheque Nuñez dio a conocer que había sido víctima de los ladrones, quienes le robaron un dron y una cámara fotográfica, en hechos ocurridos en el estacionamiento del hotel Posadas de San Carlos, por lo que solicita ayuda de la ciudadanía para localizar los objetos.

Media su cuenta personal el fotógrafo escribió lo siguiente:

«Mis muy estimados amigos.

Primero y antes que nada me gustaría decir que soy una persona muy bendecida y agradecida con Dios y con todos ustedes.

Trabajo duro y de manera honrada todos los días de la semana incluyendo sábados y domingos.

Por eso, me rompió el corazón abrir la cajuela de mi carro después de terminar de grabar una boda para descubrir que me robaron el dron y una cámara fotográfica.

Durante una boda el día 13 de marzo 2021 en Condominios Posada en San Carlos, entre 21:00 y 23:00 horas alguien abrió la cajuela de mi auto y se robo el síguete equipo:

– DRON PHANTOM 4 con tres baterías y maleta rígida.

– CÁMARA CANON MODELO SL1 con tres lentes, 18-55, 35 y 50 mm. En maleta color negro.

Cabe señalar que la cámara es de Cristofer quien es mi colaborador y amigo.

Por su puesto sobra decir que es nuestro equipo de trabajo con lo que ganamos él sustento de la familia.

Me duele el corazón, me produce una tristeza profunda pero es algo mínimo en comparación a las bendiciones que recibo día con día. Además, como decía Chabelo “si se arregla con dinero es barato” (aunque en este instante no se como voy a hacer para pagar sobre todo la cámara que no es mía 😔)

Se levantó la denuncia correspondiente.

Y no resta más que suplicar a usted que si sabe de un equipo que se ande moviendo similar al mencionado me ayude a recuperarlo.

A la persona que lo robó de mi vehículo no resta más que desearles todas las bendiciones del mundo. Y de corazón pido a Dios lo ayude, cualquier persona que roba y daña a los demás está vacío por dentro. Además los buenos somos más.

Muchas gracias y Dios los bendiga.