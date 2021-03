Relata joven impactante momento cuando intentaron ‘levantarlo’

Hermosillo, Sonora.- En redes sociales circula en relato de un joven, que estuvo a punto de ser “levantado” (privado de su libertad) por los abordantes de una camioneta, pero por fortuna logró ponerse fuera de su alcance, aunque pensó que serían los últimos momento de su vida, que ya no vería más a sus seres queridos.

Elata que fue a realizar un depósito a la tienda de conveniencia Oxxo, situada en los bulevares Quiroga y Progreso, y que cuando salió y se enfilaba con rumbo a su casa le sucedió el caso.

Así lo platica:

“Siempre he tenido miedo de ser yo, o alguien muy cercano a mi sea desaparecida o desaparecido, y casi me toca hoy a mi… Hoy pude soltarme y defenderme, y poder correr… Amig@s no anden solas, o traigan algo con qué defenderse, trataron de robarme si, y fue lo peor, pensé que ya no miraría a mi mamá, a mi papá, a mis amigos; gracias a Dios estoy aquí para contarlo; lugar de los hechos ocurridos: Fue en el Oxxo de Quiroga y Progreso, enfrente de un cars wash, esperando el camión a mi casa, solo fui hacer un depósito”.

Agrega que “fue una camioneta Expedition verde militar, es parecida a la de la foto, con placas Omafas, con 6 hombres, solamente se bajaron dos y de ellos pude ver; tengan mucho cuidado”.