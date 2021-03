Angustioso llamado de la madre de Pablo: ‘¿Dónde estás, hijo?’

Guaymas, Sonora.- Desde la noche del miércoles 24 de marzo nada se sabe del paradero del reportero Pablo Felipe Romero Chávez, de 33 años de edad, por lo que su señora madre Mari Chávez hace un angustioso y desesperado llamado para tenerlo de vuelta entre sus brazos y frenar el pesar que la está llevando a la muerte.

En redes sociales, este día apareció publicado un mensaje por demás conmovedor, de una madre que está sufriendo lo indescriptible, a cinco días de no ver a su amado hijo.

“Otro día más que no sé de ti, hijo dónde estás, no permitas que esta muerte que me está llegando a goteo termine conmigo antes de saber dónde estás”.

Y agrega: “Regresa ya, por favor Señor yo sé que tú todo lo puedes y sé que me miras, regrésamelo como sea tu voluntad, nomás dame la oportunidad de mirarlo y abrazarlo aunque sea la última vez, te lo pido Padre, tú que en tu cruz viste sufrir a tu madre, ya no permitas que el corazón de esta madre sufra, te lo pido Señor”.