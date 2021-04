Guaymas está de luto con la partida de Andrea Carolina

Guaymas, Sonora.- Un profundo pesar en la sociedad guaymense, además del repudio por su cobarde asesinato, ha causado la partida de Andrea Carolina Osuna Gil, quien a sus 37 años de edad fue privada de la vida y hoy lamentan su partida sus familiares, sus múltiples amistades y quienes de una u otra manera tuvieron trato con ella.

Mucho se ha escrito en redes sociales sobre el caso, pero de verdad conmueven las palabras publicadas por Adriana Melchor, que aquí transcribimos para todos Ustedes:

“GUAYMAS ESTÁ DE LUTO”.

En paz descanse Andrea Carolina Osuna Gil.

Mi hermosa ya partiste a tu gran vuelo, saliste de ese capullo para convertirte en la mariposa más bonita, abriendo tus hermosas alas y partiendo un largo vuelo, sin regreso a casa.

Nos duele a TODO el pueblo, fueron 15 días de dolor, buscándote día y noche, 9 días de protesta y marcha esperando con bien tu regreso a casa, porque también nos unimos a buscarte y a saber aunque sea lo más mínimo de ti, a pedir SED DE JUSTICIA, y entre todos los que nos unimos apoyando a tu familia, convocamos el TODOS SOMOS

ANDREA, igual no somos nadie para juzgar muchas veces el amor nos ciega y creemos en la falsa promesa de ‘perdóname, ya voy a cambiar’, y lo aceptamos porque no sabemos el qué nos pasará mañana, y cuando uno está enamorada cree eso y mucho más.

#NIUNAMENOS aquí un claro y triste ejemplo que desde el primer mínimo maltrato que la pareja sentimental se dirija a alguna de nosotras de forma verbal o físicamente, no estará bien, tenemos que alejarnos y no esperar y creer el que va a cambiar y tampoco callarlo para que nadie más sea una víctima, y tampoco llegar a los extremos dolorosos, no seamos débiles nosotros podemos más qué ellos y sin temor alguno tenemos que aprender alzar la voz, ya basta de ser un sexo débil, aprendamos a defendernos y hablar sin miedo, así sea una persona que nos escuché y apoyé, será de mucha ayuda.

Andrea, sólo pido pronta resignación para tu familia OSUNA GIL, fortaleza sobre todo para tu padre e hijo, cuídalos mucho tiempo, que pronto vuelva un poco de paz en su corazón y acógelos con tus lindas alas y mantenlos de pie.

Y esto no es un adiós, sino un hasta pronto, vuela sin parar en tu nuevo hogar mariposita bonita, por siempre marcado en nuestra memoria está triste historia en el puerto de Guaymas, Sonora.

Y se hará la justicia necesaria, se hará lo que se tenga qué hacer, toda la cuenta saldada a tu memoria.

#TODOSSOMOSOSUNAGIL

#JUSTICIAPARAANDREAYSUFAMILIA

#TODOSSOMOSANDREA