Xcaret pagará una multa de 150 mil pesos por el «error humano» que le costó la vida a un menor

El consorcio de recreación turística Grupo Xcaret, propietario del parque Xenses, pagará una multade 150 mil pesos por el “error humano” que le costó la vida al menor Leonardo Luna, quien fue succionado por un sistema de filtración del río artificial ‘Riolajante’.

De acuerdo con Francisco Poot Kahul, titular de Protección Civil del ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, la compañía mexicana deberá pagar la multa más elevada que puede aplicar la secretaría por el incidente ocurrido dentro de una de sus atracciones.

El funcionario detalló que la sanción se debe a que el personal de Xenses no activó los protocolos de prevención y por el tardío informe del accidente, el cual, fue notificado hasta el 31 de marzo, cuatro días después de que ocurrió.

Según explicó Poot Kahul, el mecanismo de prevención y seguridad que debe aplicar el parque es que al momento de un incidente, se deben activar los protocolos como brindar primeros auxilios, aplicar medidas de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) y llamar al número de emergencia 911.

“Efectivamente la multa por esta cantidad fue por no activar los protocolos de emergencia establecidos, en este caso no hicieron el llamado al 911, para que a su vez el número de emergencias solicitara el apoyo a las instancias competentes”, indicó Francisco Poot

No obstante, el titular de Protección Civil afirmó que no recibieron ningún reporte de un percance en el parque temático, por lo que no fue enviado equipo al sitio para atender al menor de 13 años.

Afirmó que el mismo personal de Xenses le reiteró que se trató de “un error humano”, pues al brindar un mantenimiento no autorizado a la zona dejaron abierta una rejilla, que es por donde el niño fue succionado.

Por su parte, representantes del parque Xenses detallaron que sí se aplicaron sus propios protocolos de seguridad e incluso destacaron que el menor salió vivo del parque; sin embargo, Protección Civil afirmó que desconocen si entraron en acción las brigadas de seguridad ya que el incidente fue notificado días después.