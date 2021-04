«Papá luchón» pone la muestra y cría solo a su hijo porque la madre no lo quería tener

Algunas personas tienen durante toda su vida la convicción de convertirse en padres. A otros le llega la noticia de forma sorpresiva y aún así saben estar a la altura de esta situación tan delicada y responsable.

Son las madres las que suelen quedar solas y criando a sus pequeños de forma independiente. Ese no es el caso de Fabri, el hijo de Luis Fernando Palacios, un padre soltero de Monterrey, México, que ha sabido seguir adelante por su cuenta luego de que la mamá se desentendiera del bebé.

Tal como lo contó en su cuenta en la red social Facebook, Luis vivió una relación breve con una vecina, la cual terminó con un embarazo en solo 4 meses de estar juntos. Esto desató muchos problemas, como el querer casarse por parte de la familia de ella, a lo que él se rehusaba.

Pero uno de los asuntos más delicados era el nacimiento del bebé. Debido a lo corta que fue la relación, la poca experiencia que tenían y el miedo, la madre quería interrumpir el embarazo, a lo que Luis se negó.

“Total pues era una decisión de ella aunque yo no quería y estaba rotundamente en desacuerdo, no podía hacer nada ya que era su cuerpo y ella decidía. A mí me toco callar y alejarme, optó por tomarse unas pastillas y desde momento me dijo que pues ya no iba estar embarazada“, relató el joven padre.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el bebé estaba sano y siguió desarrollándose en su vientre. Así lo supieron al ir al ginecólogo. “Vaya sorpresa, le hicieron un eco y ya tenía 18 semanas, el bebé ya estaba bien formado”, dijo.

No obstante, cuando el pequeño llegó al mundo la madre comenzó a alejarse poco a poco, lo que llevó a Luis a presentar una denuncia para él tener la total custodia del bebé. En principio él lo cuidaría solo un tiempo, así fueron corriendo los días y ella menos se interesaba en su hijo, según contó este padre.

“Fue a visitarlo al tercer día (de nacer), 30 minutos solamente y después de ahí pasó una semana, ya era cuando me estaba moviendo con mis abogados. Antes de eso mis abogados no querían tomar mi caso porque nunca les había tocado algo así que lo hayan dejado (al bebé) antes de registrarlo“, explicó.

Después de hacer los trámites legales, Luis obtuvo los derechos de su pequeño. “Ella me iba a estar dando pensión alimenticia de 200 pesos por semana (que no los ocupaba), tenía derecho de verlo las horas establecidas, así fueron 2 meses, pero en eso era un martirio porque no sabía si lo cuidaba bien, si lo alimentaba bien”, expresó Luis.

Pero llegó a un punto en que la madre no apareció más. Esta historia fue publicada por Luis en abril de 2020, para ese entonces ya había pasado más de un año sin que la madre volviera a visitar a Fabri. Aunque este relato no es actual, sigue vigente el ejemplo de este padre que ha podido asumir toda la responsabilidad de su pequeño de forma independiente.

“El último día que lo vio ella fue en marzo del 2019, así que a la fecha tiene 1 año y 1 mes que no sabemos nada de ella, aunque no me ha hablado si está bien Fabri o no, que no me importa porque sé que está en buenas manos“, dijo.

“A mi hijo no le falta nada y el cariño de madre le sobra porque mi mamá es su mamá. Muchos pensarán quizá perjudicó o paró mi juventud, pero todo lo contrario, llevaba una vida con excesos no media mis peligros, pero desde que llegó a mi vida hubo un cambio rotundo en mí, quizá si no me queda mucho dinero para mí pero todo es para él y para eso me he topado con muchos ángeles en el camino que me han apoyado muchísimo”, añadió.