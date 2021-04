Cobrador de zapatería B Hermanos agrede a un cliente porque no quería pagar unos zapatos

Guaymas, Sonora.- El día miércoles a eso de las 10:00 horas, José María se encontraba en su hogar cuando intempestivamente se suspendió la energía eléctrica, al salir a verificar la conexión en el centro de carga, se encontró con dos empleados de una zapatería, causantes del corte.

Al cuestionarles la invasión a su privacidad, le reclamaron que no había abonado a la cuenta, les comentó que no tenía dinero, que no podía pagar y les increpó del corte de luz, se hicieron de palabras, sobreviniendo los golpes por parte del empleado hacia el cliente.

José María, con domicilio en la calle 12 de la colonia Centro, presentó lesiones en brazo, clavícula y rostro, requiriendo atención por parte de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, fue trasladado al Hospital General de Guaymas quedando en observación médica; denunció a las autoridades la agresión, quedando pendiente la detención del agresor.

El empleado iba acompañado de una señorita del área jurídica de la Zapatería B Hermanos, con domicilio en Guaymas, Sonora.

Con esto, quedan de manifiesto las malas prácticas de recuperación de cuentas de las empresas que otorgan créditos.