VIDEO: Graban a maestra cuando castigaba a golpes a niña de 6 años

Clewiston, Florida, EEUU.- Las redes sociales prácticamente estallaron y dieron origen a una inmediata intervención de las autoridades, luego de que una madre difundió el video donde una maestra castiga severamente a su hija de solo seis años de edad, debido a que dañó una computadora de su escuela.

Se observa en la grabación cuando la maestra propina hasta tres golpes con una tabla en los glúteos a la pequeña, que lloraba aterrorizada al sentirse vulnerable ante tan semejante y doloroso castigo.

El Departamento de Policía de Clewiston y el Departamento de Niños y Familias abrieron una investigación en este sentido contra la directora de la Escuela Primaria Central, Melissa Carter, así como a la secretaria Cecilia Self.

El castigo de Carter se debió – según se dijo – a que la pequeña rompió una de las computadoras, castigo que está prohibido en el distrito escolar del condado de Hendry.

Brent Probinsky, abogado de la familia, dijo que el video muestra una “agresión agravada están usando un arma que puede causar graves daños físicos; la niña está aterrorizada, se siente vulnerable. No hay

nada que pueda hacer en manos de estos adultos, que la trataron de manera tan brutal, salvaje y sádica”, señaló.

A 6yo child in FL. was beaten by her school principal, in front of her mother, for damage she allegedly caused to a computer. ⚠️ this video is graphic. It’s infuriating, outrageous & shocking & the principal is now under criminal investigation. https://t.co/M3cIZeTMKa pic.twitter.com/HPAcbYXlXe

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 2, 2021