‘Es serio el compromiso con gente del valle’: Javier Ibarra

Empalme, Sonora.- El compromiso de regresar a las comunidades rurales cuantas veces sea necesario, para verificar personalmente que las obras y trabajos que se hagan allí se hagan bien, hizo el candidato de Fuerza por México a la Presidencia Municipal, Javier Ibarra González, con los habitantes de los ejidos.

El candidato del partido rosa a la alcaldía sostuvo una muy participativa reunión con residentes del ejido Antonio Rosales, a quienes dejó muy en claro que su incursión en esta justa electoral es muy seria y responsable, porque va con el firme compromiso de cumplirle a Empalme y su gente.

“Lo digo con toda la seriedad del mundo: Yo no entré aquí para ser regidor, entré a participar porque sé que voy a ganar, porque con el apoyo de la gente, como ustedes, vamos a ganar y a realizar un trabajo que no han podido o no han querido hacer quienes han pasado por la administración municipal”, dijo a los vecinos del Rosales.

Aseguró que los problemas que le han planteado en esta comunidad ya los conoce, pero el objetivo es escucharlos de viva voz de quienes los padecen para hacer el compromiso de frente, para hacer el compromiso serio de que cuando asuma la Presidencia Municipal los va a solucionar.

En el Antonio Rosales plantearon los vecinos el problema del alumbrado público, mal estado de espacios deportivos, falta de un Centro de Salud para atender las necesidades más básicas que tienen que ver precisamente con la salud de la gente; las pésimas condiciones de las calles, y la inseguridad.

Javier Ibarra reiteró el compromiso que personalmente estará en cada una de las comunidades para supervisar que se cumplan con los trabajos y buena calidad de las obras que se realicen, pero pidió que primero le apoyen con el voto el próximo 6 de junio, porque solo así tendrá la oportunidad de lograr el desarrollo que Empalme espera y merece.