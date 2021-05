Maestra de primaria dona riñón a una de sus alumnas de 5 años

San Luis, Missouri, Estados Unidos.- En un hecho por demás emotivo, una maestra de educación primaria, donó uno de sus riñones a su pequeña alumna de tan solo cinco años, mejorando su calidad de vida, y muy probablemente, salvándosela.

La profesora se llama Robin Mach de 46 años de edad, sabía que la pequeña necesitaba un donador en corto tiempo, entonces se preguntó: ¿Porqué no intentarlo?, la educadora se sometió a diversos estudios y comprobó que era candidata a donación.

La pequeñita de nombre Kayleigh Kulage, de apenas cinco años de edad, fue diagnosticada con su sistema inmunológico comprometido, diversos problemas renales y una ceguera parcial; además requería 11 horas de tratamiento de diálisis diariamente, situación que afectaba grandemente su calidad de vida.

El especial suceso lo dio a conocer la revista estadounidense People, los doctores que la atendían decían que tenían que esperar a que tuviera la edad y el peso adecuados, al lograrlo, los padres buscaron afanosamente un donador, hasta que se enteraron que su maestra estaba dispuesta a realizar la donación, situación que dio una esperanza de vida para la pequeña.

La maestra no lo pensó dos veces, sabía que la pequeña lo necesitaba y se dijo: «¿Porqué no? ella lo necesita y yo le puedo ayudar»

La madre de la pequeña comentó: «me sentí tan aliviada y emocionada cuando me enteré, porque el riñón de Kayleigh provenía de alguien que conocíamos» dijo a la revista que realizó el reportaje.

La operación de trasplante se llevó a cabo en el mes de febrero, resultó exitosa, la donante se sometió a su operación en el hospital St. Louis y la pequeña lo recibió en el Cardinal Glennon Children’s Hospital.

Se dio a conocer que la salud de la pequeña ha mejorado notablemente, mientras que la maestra continúa con su vida normal sin ningún contratiempo; ella pide que no se le trate como a una heroína, finalmente lo que hizo fue algo que le nació y gustosamente lo regaló a su pequeña alumna.