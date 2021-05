‘Empalme no necesita campañas negras, ocupa campañas rosas’: Ibarra

Empalme, Sonora.- “Para que Empalme salga adelante del enorme atraso en el que se encuentra no necesita de campañas negras, requiere de campañas rosas, de alguien que gobierne de cara a la gente y con honestidad, no más de lo mismo”, expresó Javier Ibarra González, candidato de Fuerza por México a la Presidencia Municipal.

Lamentó el candidato del partido rosa las campañas negras que sus opositores han enderezado en su contra, y peor aún, atacando a su familia, algo despreciable que no debe de ocurrir, pero que lamentablemente personas sin criterio y la mente demasiada chica lo hacen.

“Empalme no necesita de campañas negras, ocupa de personas que realmente se interesen en trabajar por la comunidad, que construyan el Empalme que todos los merecemos, y a eso vengo yo, por eso le entré a este reto que estoy seguro con el apoyo de la gente lo vamos a superar”, mencionó Javier Ibarra.

Pidió a los candidatos de los otros partidos que no se equivoquen con sus equipos y mejor trabajen en tratar de conquistar el voto de los electores en lugar de perder tiempo en estar atacándolo, porque con esto solo evidencian el temor que tienen de perder el 6 de junio y dejan claro quién va en la delantera y por eso atacan.

“A mí no me lastiman con esas campañas negras, pero sí lastiman a Empalme, y eso no lo merecemos los empalmenses; creo que nadie merece que se metan con su familia, con sus hijos, porque eso no se vale, es muy denigrante para quien lo hace”.

Sin denostar a nadie, Javier Ibarra, candidato del partido rosa, dijo que la ola Morena ya no se debe dar, porque sus gobiernos han quedado mucho a deber a los ciudadanos, desde los diputados federal y local, hasta el gobierno municipal, y eso ya no se debe de volver a repetir.