Muere hombre al ser arrollado por un motociclista en la salida Sur de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Un hombre de edad avanzada que intentaba cruzar la carretera internacional, fue arrollado por un motociclista causándole lesiones que acabaron con su vida, en hechos ocurridos la tarde del jueves alrededor de las 18:30 horas, en la salida Sur de Cajeme, justo a la altura de la empresa ‘Maseca’.

Según las primeras indagatorias, el peatón intentaba cruzar el cuerpo carretero e intempestivamente, un motociclista le salió al paso, arrollándolo y causándole heridas que terminaron con su existencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado, pero lamentalbmente la víctima ya no contaba con signos vitales, por us parte el motociclista, fue diagnosticado con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Autoridades policíacas se hicieron presentes media hora después del accidente, acordonando el área y posteriormente solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se hicieran cargo del cuerpo del infortunado peatón.