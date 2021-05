Madre empalmense busca desesperadamente a su hijo, intentaron levantarlo y el joven escapó

Hermosillo, Sonora.- Karla, la madre del joven Félix Aguilar, busca afanosamente a su hijo desde el miércoles por la noche, cuando sujetos armados supuestamente levantaron a su hijo, en hechos ocurridos en la Central de Autobuses de Hermosillo, Sonora.

Se trata del joven Félix Aguilar, originario de Empalme y de oficio peluquero, además de que viene ocasionalmente a Hermosillo a vender mariscos traídos de Empalme, él, su madre y un amigo llegaron a Hermosillo cargados con las hieleras con producto para su venta.

Cuenta la mamá de Félix, que al bajar del autobús, poco después fueron interceptados por al menos seis personas armadas, que llegaron en dos vehículos sedán blancos, los amagaron con las armas y en el forcejeo, Félix logró escapar a fuerza de carrera, adentrándose a la colonia Los Naranjos.

Los maleantes lo siguieron y ya no se supo que pasó, hasta el día de hoy, no se sabe si le dieron alcance, o si el joven logró escapar; lo cierto es que no se tiene noticia alguna sobre su paradero, es por eso que la madre de Félix, clama por ayuda.

Si usted tiene algún dato que ayude a dar con él o probablemente lo haya visto, favor de comunicarse al número de emergencias 911 de Hermosillo.