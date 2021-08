Muere bebé de 19 meses tras ser atacado por un perro Pitbull

BROOKLYN.- Muere bebé de 19 meses por ataque de perro de su misma familia, cuando estaba al cuidado de sus hermanitos mayores.

El desgarrador caso ocurrió cuando oficiales respondieron a una llamada el martes por la noche sobre un ataque de perro en un apartamento en la cuadra 300 de East 17th Street en Flatbush.

Cuando llegaron, la Policía vio al infante ensangrentado con mordeduras en el cuello y el hombro, según el departamento de policía.

El niño y otra persona fueron transportados al Hospital Maimonides, informó del Departamento de Bomberos de Nueva York, donde el pequeñito fue declarado muerto.

Según The New York Times, no está claro quién era la otra persona, pero la Policía dice que el niño estaba siendo vigilado por un niño de 9 años y otro de 11 años.

Sus padres estaban trabajando en el momento del incidente, añadió la Policía.

El perro fue encerrado dentro de una habitación antes de que llegaran los policías y ahora está bajo el cuidado de Control Animal.

La identidad de la víctima no ha sido difundida y la Policía confirmó que se está llevando a cabo una investigación.