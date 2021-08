Mujer se casa con el hombre que fue condenado por asesinar a su hermano

Estados Unidos.- Una mujer se casó con el hombre que fue condenado por matar a su hermano luego de mantener contacto con el reo a través de cartas que terminaron por enamorarla.

La mujer y John Tiedjen se casaron tras su liberación de la cárcel después de que cumpliera 32 años de condena por el asesinato de su hermano

A la espera del nuevo juicio para la resolución del caso, Crystal Strauss se casó con John Tiedjen, de 57 años y el responsable de la muerte de su hermano, a principios de este mes en Estados Unidos.

El hombre reconoció haber matado a Brian, quien fue asesinado a tiros cuando solo tenía 18 años, pero asegura que actuó en defensa propia, por lo que se rehúsa a que sea considerado como un asesinato.

Crystal empezó a escribirle a Tiedjen en un intento por cerrar el asunto que le había ocasionado tanto dolor, sin pensar que rápidamente terminarían enamorados el uno del otro.

La mujer ha manifestado que no ve ningún problema en casarse con el hombre que estuvo tres décadas adentro por quitarle la vida a su medio hermano.

«Lo amo, obviamente. Si no lo amara, no estaría sentada aquí con él. Superaremos esto. Va a ser un desafío, no hay duda al respecto», comentó.

El novio tenía 25 años cuando McGary fue encontrado muerto en el apartamento que compartían los dos hombres. Cumplió 32 años por el asesinato pero siempre ha mantenido su inocencia.

Al inicio, el hombre dijo que su amigo se había suicidado, pero después confesó haber matado a McGary en defensa propia, sin embargo, asegura que no puede recordar nada de lo que sucedió esa noche.

La víctima fue encontrada muerta en su apartamento con una puñalada y una

herida mortal de bala en la cabeza, de acuerdo con los informes policiales.