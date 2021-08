Acosador es exhibido por seguir a joven mujer al salir del gimnasio, ¡hay que tener sumo cuidado!

Guaymas, Sonora.- Una joven mujer da a conocer a través de redes sociales, la mala experiencia que le tocó vivir al salir del gimnasio al cual asiste para ejercitarse, cuando un acosador la siguió y hasta se atrevió a molestarla haciéndole propuestas indecorosas.

La joven –la cual se reserva su identidad– narra su experiencia recién vivida: «Hoy saliendo del gym me empezó a seguir este carro desde el Súper del Norte, iba manejando super despacio, me asusté y le tomé fotos porque miré que venía detrás de mi. Me estaba esperando en la iglesia San Judas Tadeo de Loma Linda», relató con cierto temor por lo reciente del caso.

Ya un poco calmada, continuó: «entonces bajó los vidrios y me empezó a decir cosas, tengan mucho cuidado niñas, yo siempre me voy al gym en taxi e igual me regreso en taxi, se me hizo fácil hoy regresarme caminando porque no sentí que estuviera haciendo tanto calor», finalizó su relato.

Ella pide a las mujeres en general pero en especial a las jovencitas tener cuidado y estar atentas a cualquier intento de acoso; por último hizo el siguiente comentario: «y no empiecen con que quizás yo llevaba short o falda por eso me siguieron», finalizó insistiendo que se cuiden y estén atentas a su entorno.