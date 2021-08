Primo de Valentín Elizalde se casará con la que fuera su esposa

Tano Elizalde, primo de Valentín Elizalde dio a conocer el día de hoy a través de un video donde responde varias preguntas, que hace meses atrás le entregó el anillo a Gabriela Sabag, ex esposa del Gallo de Oro.

“Seguimos más enamorados que nunca”, afirmó Tano Elizalde durante el video, el primo del difunto cantante ha estado envuelto en polémica desde el asesinato de Valentín Elizalde el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas, ataque del que fue el único sobreviviente, por lo que la gente teoriza que él lo pudo haber orquestado.

Ahora que dio a conocer oficialmente que se casará con la ex esposa del difunto cantante, las redes sociales no tardaron en lanzarse contra el haciendo comentarios en contra de su decisión y la de Gabriela Sabag, “¡Que asco por parte de los 2! Lo bueno que lo querían mucho y el hasta su hermano era ¡imagínense si no! Con esos primos para que queremos enemigos”, escribió una usuaria de Instagram molesta.