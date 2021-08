Muere niño de 4 años que fue atropellado en la playa de Huatabampo

Huatabampo – Un trágico accidente ocurrió en la playa de Huatabampo, donde un menor fue arrollado por un vehículo, provocándole la muerte, en hechos ocurridos durante la tarde del domingo.

El menor de nombre Enrique, de 4 años, se encontraba jugando cuando una troca a toda velocidad lo arrolló, heriéndolo de gravedad, por lo que a bordo de un vehículo particular lo trasladaron al hospital donde falleció horas más tarde.

La madre del menor escribió en redes sociales el siguiente mensaje:

«Mi vida ya no te tengo a mi lado, ya vuela alto mi amor, muy alto, ve con las estrellitas para que cada vez que vea al cielo, te veré con tu sonrisa hermosa, me dejas sola mi amor, ahora quien me dará ánimos, quien me dará esa fuerzas».

«Ojalá las personas hagan conciencia que en la playa, hay familias con sus niños y ellos solo son felices jugando».

«Les pido de corazón que cada que vallan a la playa, no les den reció a sus carros o motos, hay niños jugando o bañandose, así como fue mi niño pudo ser otro, quizás sus hijos, no le deseo este dolor tan feo a nadie, solo pido que tomen consiencia y no ande recio en la playa».

«Dios perdone por huir al dueño de la troca que atropelló a mi niño».