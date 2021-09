Menores empalmenses que estaban desaparecidos presuntamente eran víctima de abusos

Empalme, Sonora.- Durante el transcurso de la tarde del lunes 30 de agosto se dio a conocer que los menores empalmenses Bianca y Abraham, de 12 y 15 años de edad, respectivamente, ya había sido localizados con vida, después de que fuera activada la Alerta AMBER por su desaparición desde el pasado 25 de agosto.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ha desactivado la Alerta AMBER y los menores ya se encuentran con su familia.

Cabe señalar que tras su localización, en redes sociales una persona de nombre Abraham Chaparro hizo publico el caso y denuncia un supuesto abuso tanto físico, como sexual, por parte de la madre y padrastro de la niña.

En la publicación menciona lo siguiente:

Publico esto para hacer saber a todos lo que está pasando, mi prima Bianca ya esta en Empalme, gracias a Dios, pero ella me ha contado lo que sufría por culpa de su mamá y su padrastros, porque él la tenía amenazada y la encerraba para hacerle cosas, es por eso que ella me pidió ayuda, porque todos sabían y no hacían nada por ayudarla, muchos somos testigos de que le tiene mucho miedo a su padrastro, estoy muy decepcionado de mi abuela y todos los que apoyan a ese par de desgraciados y que no tienen vergüenza, ahora que llegó con la niña que ni siquiera buscaron, aún así siguen defendiendo al padrastro en vez de encerrarlo en la cárcel.