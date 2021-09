Hombre convive seis meses con su abuelita muerta para seguir cobrando la pensión

Argentina.- El cadáver de una anciana, de 89 años, apareció acostado en la de la víctima y por el caso la Justicia investiga a su nieto, quien se cree que convivió seis meses con el cadáver para de esta manera seguir cobrando el dinero de la pensión de la octogenaria.

En un insólito suceso que se descubrió hoy en la localidad bonaerense de Caseros. Se asegura que el individuo mantuvo los restos de la mujer en ese dormitorio desde marzo pasado.

Los voceros del departamento judicial de San Martín revelaron que Agustín, de 24 años, fue notificado de un sumario por “Abandono de persona”, a raíz de la muerte de su abuela, identificada como María Jevos.

La abuela está bien, dice que no quiere recibir a nadie porque letiene al coronavirus”, fue uno de los últimos mensajes que envió el joven de 24 años.

De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el cuerpo de la anciana fue encontrado en una cama y tapado con una frazada. Estos ingresaron a la finca en la que residía la mujer, en la calle Juan Larrea al 2900; casi en el cruce con Nuestra Señora de la Merced, en el citado distrito, en el noroeste del conurbano provincial.

Ya con la policía en la casa, constataron que no solo la mujer había muerto sino que la casa estaba destruida, los ambientes completamente sucios y latas de cerveza, botellas de gaseosas y cajas de pizza y empanadas se acumulaban en los rincones.

La jubilada de 89 años habría muerto hace meses, tras haber contraído Covid-19 y su cuerpo fue dejado en el lugar por su propio nieto, quien debía cuidarla y nunca reportó su muerte.

Siguió cobrando el dinero de la pensión

Trascendió que los parientes de la señora resolvieron avisar a los uniformados, porque desde el 29 de agosto pasado no lograban comunicarse con la mujer ni tampoco con el muchacho, quien se ocupaba de cuidarlo a raíz de su avanzada edad.

Al respecto, debido a la pandemia, el joven mantenía informados a los restantes miembros de la familia sobre el estado de salud de su abuela y les pedía que no fueran a visitarla por miedo al contagio con Covid19.

El 29 de agosto, según consignó el sitio TN.com.ar, Agustín dejó de responder el celular. Sus tíos intentaron dar con él sin éxito, hasta que decidieron ir a la propiedad de Jevos.

Allí se toparon con un cartel en la puerta, escrito por el joven que decía “No entres, Laura. Llama al 911.

Léeme” y al ingresar descubrieron a la mujer sobre su cama, tapada con una frazada.

La abuela murió hace unos meses por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Aparentemente contrajo Covid-19. Un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico. Pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día a la noche levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso”, se lee en la misiva y continúa.

Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdonen. Toda la mugre que ves en casa se acumuló luego de la muerte de la abuela.