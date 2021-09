Padre denuncia a sus hijos por violar a sus dos nietas durante varios años

Ramos Arizpe, Coahuila.- Al denunciar que su propio hijo abusó de sus dos hijas durante algún tiempo, Juana Estrada expresó que “en mi familia no, en mi familia no hay abusadores. Yo me siento defraudada por mi hijo”.

El enterarse que sus nietas sufrieron de abuso sexual durante varios años por parte de su padre Rafael, de 29 años, y su tío Alexis, de 25, fue una lamentable noticia para la abuela de las menores, quien asegura ella no engendró a un violador y que sus acciones deben ser castigadas para que sus nietas puedan tener la justicia que merecen.

Quiero justicia para mis dos nietas, fueron abusadas por parte de un tío de ellas y de mi hijo; yo luego luego que me enteré fui a denunciarlos. Yo creo que es lo justo para las niñas, nadie tiene el derecho de hacerle algo a los niños y yo quiero que se les haga

justicia, eso es lo que pido”, expresó.

Primeramente no lo podía creer que mi hijo hiciera eso, porque primeramente nosotros no le dimos esa educación ni ese mal ejemplo. Siento mucho dolor, es mucho dolor, pero yo quiero que se haga justicia y así sea mi hijo, yo denunciaría a quien fuera, porque yo sé qué es ser abusada, porque yo también lo viví”, lamentó.

Ellos ahorita deberían de estar detenidos porque qué tal que se van huyendo y dónde los van a agarrar después, ahorita ellos no están detenidos y eso es lo que se me hace injusto”, puntualizó