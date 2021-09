Matan a más de 1 mil 400 delfines por tradición en Islas Feroe

Mataron a más de 1.400 delfines este domingo por la noche en las islas danesas Feroe, en lo que los cazadores dijeron que era una caza tradicional.

La organización internacional de conservación marina «Sea Shepherd» dice en un comunicado que una superpoblación de 1428 delfines cara blanca del Atlántico fueron acorralados en la playa de Skálabotnur en las Islas Feroe el 12 de septiembre, donde todos murieron.

Las imágenes de la matanza muestran a los cazadores a mitad de camino en el mar, que se puso rojo, con los cadáveres de delfines amontonados en la playa.

La caza tradicional, llamada «grindadrap», generalmente implica la caza de ballenas piloto de aleta larga y ha sido defendida por los lugareños, que dicen que es una fuente de alimento importante y sostenible, dadas las altas poblaciones de ballenas piloto.

Pero Sea Shepherd dice que la carne de delfines ya no era popular para comer y que probablemente estaba contaminada.

Qué hacen con los delfines muertos

“Normalmente, la carne de un grindadrap se comparte entre los participantes y el resto entre los lugareños del distrito donde se realiza la caza. Sin embargo, hay más carne de delfín de esta caza de la que nadie quisiera tomar. Por lo que los delfines se están ofreciendo a otros distritos con la esperanza de no tener que tirarlos”, dijo Sea Shepherd en su comunicado.

Bjorg Jacobsen, de la policía de las Islas Feroe, dijo que la caza había sido legal, pero no quiso comentar más.

La caza fue criticada incluso por aquellos que suelen estar a favor de la caza de ballenas, y Kristian Petersen, de 41 años, originario de la ciudad feroesa de Fuglafjørður, dijo que era inaceptable.

«Lo he experimentado de primera mano y también he participado un poco. Siempre que haya sido solo por comida, lo he apoyado», dijo Petersen.

Sin embargo, cree que la caza reciente involucró «tantos errores», entre ellos perseguir «una bandada demasiado grande» y prolongar el sufrimiento de los delfines ya que «no había suficiente gente para realizar las matanzas en las playas».

«Teniendo en cuenta los tiempos en que nos encontramos, con una pandemia global y el mundo paralizado, es absolutamente espantoso ver un ataque a la naturaleza de esta escala en las Islas Feroe», dijo el capitán Alex Cornelissen, director ejecutivo de Sea Shepherd Global. «Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que tenemos que vivir en armonía con la naturaleza en lugar de acabar con ella».

Un portavoz del Gobierno de las Islas Feroe, Páll Nolsøe, dijo a CNN en una declaración escrita que los isleños de las Islas Feroe capturan un promedio de 250 delfines cara blanca al año, pero agregó que el número «fluctúa mucho de un año a otro».

“La captura de delfines cara blanca en las Islas Feroe también se considera sostenible, según la última estimación de abundancia”, dijo Nolsøe.

“La captura de 1.400 delfines este domingo 12 de septiembre en Skálafjørður fue excepcionalmente grande”, agregó.

La caza de delfines, cuestionada

“Los calderones y otras ballenas pequeñas representan una de las pocas fuentes locales de carne que no tiene que ser importada desde lejos. La carne de cada recolección de ballenas proporciona una gran cantidad de alimento valioso, que se distribuye gratuitamente en las comunidades locales donde se llevan a cabo las recolecciones de ballenas. Alimento que de otro modo tendría que importarse de fuentes en otros países. La carne de los 1.400 delfines capturados este domingo también se ha distribuido entre los participantes de la captura y la comunidad local ”, continuó.

“No hay duda de que la caza de ballenas de las Islas Feroe es un espectáculo impactante para las personas que no están familiarizadas con la caza y la matanza de mamíferos. Sin embargo, las cacerías están totalmente reguladas y organizadas”, dijo Nolsøe.

Espectáculo natural de delfines en California 0:36

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca le dijo a CNN en un comunicado escrito: “Las Islas Feroe son una entidad autónoma dentro del Reino de Dinamarca y las autoridades de las Islas Feroe han asumido la responsabilidad legislativa y administrativa en un número sustancial de campos, incluida la gestión de recursos naturales con respecto a mamíferos marinos».

Las Islas Feroe son una región semiautónoma, abarcada por la soberanía externa de Dinamarca. Se encuentran a medio camino entre Escocia e Islandia.